OEDAŞ, Trafoda Mahsur Kalan Yavru Köpeği Kurtardı

OEDAŞ, Trafoda Mahsur Kalan Yavru Köpeği Kurtardı
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Eskişehir'de bir trafoda mahsur kalan yavru köpek, OEDAŞ ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, köpeği kurtarmak için kısa süreli elektrik kesintisi yaptı ve köpeğe 'Zorlu' adı verildi.

OEDAŞ trafoda mahsur kalan yavru köpeğe duyarsız kalmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir trafoda mahsur kalan yavru köpek, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin ve hayvanseverlerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir yavru köpek, bölgede bulunan trafonun içerisinde sıkıştı. Köpeğin seslerini duyan hayvanseverler durumu OEDAŞ yetkililerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, trafoda mahsur kalan köpeğin kurtarılması amacıyla kısa süreli elektrik kesintisi gerçekleştirdi. Mehmet Barlas isimli hayvansever tarafından trafodan kurtarılan sevimli köpeğe 'Zorlu' adı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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