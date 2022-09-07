OEDAS İl Müdürü Aykut, Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti Yerel Haberler Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. OEDAŞ İl Müdürü Aykut, Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret ederek kurumun yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilçede yapımı devam eden yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Öztürk yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Aykut'a teşekkür edip görevinde kolaylıklar diledi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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