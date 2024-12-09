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OEDAŞ, Babaların Çocuk Gelişiminde Rolünü Artıran 'Baba Destek Programı'na Katıldı

OEDAŞ, Babaların Çocuk Gelişiminde Rolünü Artıran 'Baba Destek Programı'na Katıldı
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., AÇEV tarafından düzenlenen 'Baba Destek Programı'na katılım sağlayarak, babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Programa 3-11 yaş arası çocuğu olan babalara yönelik destek sunulacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlenen ve babaların çocuklarının gelişiminde daha fazla sorumluluk üstlenmesini amaçlayan 'Baba Destek Programı'na katılım sağladı

Babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, sağlıklı ve doğru iletişim kurabilmesi, çocuklarının ihtiyaçları konusunda bilgilenmelerini amaçlayan program AÇEV tarafından düzenlendi. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, düzenlenen programa katılım sağladı. Program ile 3-11 yaş arası çocuğu olan babalara destek verilerek çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca çeşitli konuları kapsayan 3 aylık programda her hafta farklı bir konunun uzmanlar tarafından ele alınacağı açıklandı.

"Çalışanlarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerini önemsiyoruz"

İşveren markası yaklaşımları çerçevesinde çalışanlarının mesleki hayatları kadar kişisel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Çocukların bakımı ve sorumluluğu genellikle annelere atfediliyor ve bu durum babalar ile çocuklar arasındaki bağı zayıflatabiliyor. AÇEV'in bu değerli programı hem daha sağlıklı aile ortamlarının oluşturulmasına hem de topluma duyarlı nesiller yetiştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Öte yandan çalışanlarımızın programa gösterdiği ilgi, onların yalnızca iş hayatlarında değil, özel hayatlarında da fark oluşturma arzusunu ortaya koyuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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