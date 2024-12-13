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Odunpazarı'nda Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Çalıştayı Düzenlendi

Odunpazarı'nda Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Çalıştayı Düzenlendi
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Odunpazarı'nda düzenlenen, özel eğitim alanındaki sorunları ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda 138 katılımcı yer aldı. Eğitimler ve tematik oturumlarla devam eden program, yıl boyunca sürecek eğitimlerin planlanmasına zemin hazırladı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Odunpazarı Özel Eğitimin Güçlendirilmesi" projesi etkinliklerinden ilki olan "Odunpazarı Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Çalıştayı", 138 katılımcıyla Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlendi.

Çalıştay, Odunpazarı Kaymakamlığı destekleriyle Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk etkinliği oldu. Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'nun konuşmalarıyla başlayan çalıştay, Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yasemin Ergenekon ve Doç Dr. Funda Aksoy'un özel eğitim konusundaki eğitimleriyle devam etti. Çalıştayın ikinci bölümündeki oturumlarla tematik masalarda, özel eğitimdeki sorun ve ihtiyaçlar belirlendi. Tespit edilen sonuç ve raporlara göre sene boyu devam edecek eğitim ve toplantıların planlanacağı belirtildi.

Çalıştaya Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanı Acar Selçuk Karaman, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci, Fizyomer Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ve çeşitli kurum yöneticileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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