Odunpazarı Belediyesi'nin Ücretsiz Kurban Kesim Alanı Tam Not Aldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından yurttaşların kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik biçimde kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yeri, yurttaştan tam not aldı.

Yurttaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve kokuların oluşmaması için Odunpazarı Belediyesi tarafından Fen İşleri Şantiyesi'nde kurban kesimi için özel bir alan oluşturulmuştu.

Temiz, hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan ve yalnızca küçükbaş kurbanların kesildiği ücretsiz kurban kesim alanında, yurttaşlara yardım etmek için kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, veteriner, din görevlisi ve zabıta memurundan oluşan ekip, görev yaptı. Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanın kesildiği kurban kesim yerinde, kesilen kurbanların yurttaşlar tarafından daha rahat taşınması amacıyla belediye tarafından ücretsiz poşet dağıtıldı. Odunpazarılılar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlanan kurbanlar, burada temiz bir ortamda hijyen kurallarına uyularak kesildi.

ANKA / Yerel