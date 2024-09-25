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Odun Kesmek İçin Araziye Giden Yaşlı Adam Yaralı Bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde, odun kesmek için gittiği arazide yaralı bulunan 70 yaşındaki Salif Kaya, köylüler tarafından bulundu. Acil yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kau, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Odun kesmek için araziye giden yaşlı adam yaralı bulundu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde ağaç kesmek için araziye çıkan yaşlı adam yaralı bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tutaş kötünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Salif Kaya odun kesmek için traktörüyle araziye gitti. Kaya'dan uzun süre haber alamayan eşi köy azası İbrahim Arslan komşularına haber verdi. Köylülerin aramaları sonucu Kaya, Denizören mevkiindeki dere yatağının ağaçlık bölümünde hareketsiz bulundu. Kaya'nın yaralı olduğunu fark eden köylüler 112 Aci Çağrı Merkezi'nin arayarak bölgeye ambulans istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Kaya'nın bulunduğu bölgeye yol olmaması üzerine köylüler Kaya'yı 500 metre sedye şle bir arazi aracına taşıdı. Buradan da araçla ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Odun Kesmek İçin Araziye Giden Yaşlı Adam Yaralı Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel

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