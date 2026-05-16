Nusaybin'de aileler arasındaki husumet barışla son buldu

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yalı ve Ökten aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla düzenlenen barış programıyla sona erdi. Programda aile fertleri tokalaşıp sarılarak barıştı.

Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duaların ardından Yalı ve Ökten ailelerinin fertleri tokalaşıp sarılarak barıştı.

Programda konuşan Kaymakam Çakır, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, benzer olayların yaşanmaması için sağduyu ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, İlçe Müftüsü Vekili Abdurrahim Yıldırım tarafından yapılan dua ve yemek ikramıyla sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
