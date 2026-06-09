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Mardin'de Trafik Kazası: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta bulunlardan Erkan Şahin'in (44) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Muratcan A. (26) ve Kadircan Ş. (19) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, Erkan Şahin'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: ANKA
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