Haberler

Nuri Demirağ Havalimanı 7 ayda 279 bin yolcu ağırladı

Nuri Demirağ Havalimanı 7 ayda 279 bin yolcu ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının temmuz ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının temmuz ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuz ayında 48 bin 218 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 392, taşınan yük miktarı da 477 ton olarak açıklandı.

Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 278 bin 905 kişi olarak açıklandı. 7 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 2 bin 124, taşınan yük miktarı da 2 bin 346 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Tüyler diken diken! Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı

Böcek davasında bavul dolusu para detayı
Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti