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Nur Dombaycı Tavşanlı'da Çocuklarla Buluştu

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Çocuk kitapları yazarı Nur Dombaycı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek hayal güçlerini harekete geçirmeye yönelik etkinlikler düzenledi. Yazar, çocukların hayallerini kağıda aktarmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Yazar Nur Dombaycı Tavşanlı'da çocuklarla buluştu

KÜTAHYA - Çocuk kitapları yazarı Nur Dombaycı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Hem Kültür Sarayı'nda, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, hem de Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerde, minikler yazarla keyifli bir sohbet imkanı buldu.

Dombaycı, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmenin önemini vurgulayarak, "Çocuk kitapları yazarı olarak, çocukların kendi hayallerini beyaz kağıda nasıl aktarabileceklerini göstermek istiyorum. Onların bu heyecanı beni de çok mutlu ediyor." dedi.

Etkinliklerde, yazarın çocuklarla yaptığı söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla öğrenciler, hem eğlendi hem de öğrendi. Dombaycı'nın sıcak ve samimi tavırları, çocuklarda büyük bir beğeni topladı.

Etkinliklere Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve şube müdürleri de katıldı.

Nur Dombaycı Tavşanlı'da Çocuklarla Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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