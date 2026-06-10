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Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bazı sokak ve caddelere yarın 09.00-18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesindeki bazı sokaklara yarın 09 ile 18: 00 arası su verilemeyeceği bildirildi.

Yapılan bilgilendirmede "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi; Harmanlar Caddesi, Bahçe Sokak, 772. Sokak, Ressam İbrahim Caddesi ve civarında 11 Haziran 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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