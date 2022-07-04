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Nilüfer'de Deniz Tekin Konseri

ANKA - Yerel
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Nilüfer'de Deniz Tekin Konseri

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali kapsamında Deniz Tekin Akçalar’da konser verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali kapsamında Deniz Tekin Akçalar'da konser verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali, Deniz Tekin'in, Akçalar'da Uluabat Gölü kıyısında verdiği konserle sona erdi. Deniz Tekin'e bas gitarda Kunter Kınacı, elektro gitarda Atılgan Nalıncıoğlu, davulda Mertcan Bilgin eşlik etti.

Müzik tutkunlarını değerli sanatçılarla buluşturan 7. Nilüfer Caz Festivali, Nükhet Duru ve Ferit Odman'ın 23 Haziran'da Balat Atatürk Ormanı'nda verdiği konserle başladı. 3 Temmuz'a kadar 14 konser ve  çeşitli etkinliklerle sanat dolu günler yaşatan festivalin kapanışı Deniz Tekin konseriyle yapıldı.

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