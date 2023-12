Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kadın Hakları Günü Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik 'Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı' tanınan yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle her yıl 5 Aralık tarihinde kutlanan Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması amacıyla kutlanan önemli bir gündür. Hiç kuşkusuz ki; çağdaş, demokratik, ileri bir toplum olabilmek için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. En kutsal görevlerden biri olan annelik görevlerinin yanı sıra vatan savunmasında yer alarak fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934'ten günümüze kadar kadınlarımız hayatın her alanında başarıyla görev almıştır. Bugüne kadar ülkemizin gelişme sürecine büyük katkıda bulunan Türk kadını, bu katkılarını artırarak sürdürmekte kendine güvenen ve üreten bireyler olarak toplumsal yaşamı yönlendirmekte, yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılar kazanmaktadır. Tüm kadınların, bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE