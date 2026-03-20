Vali Akmeşe: 'Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum'

Niğde Valisi Sayın Nedim Akmeşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Vali Akmeşe, mesajında rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ardından birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayrama ulaşmanın sevinç ve huzurunun yaşandığını ifade etti. Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, dargınlıkların sona erdiği özel günler olduğuna dikkat çeken Akmeşe, "Bu özel günlerde; büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almak, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, hasta ve yaşlılarımızı unutmamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramın manevi atmosferini en güzel şekilde değerlendirerek toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz genelinde ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tedbirler titizlikle alınmıştır. Bayram süresince özellikle trafik yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak, sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle; Ramazan Bayramı'nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

