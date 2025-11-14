Haberler

Niğde, Şehidini Gözyaşları İçinde Uğurladı

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

(NİĞDE) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit düşen Astsubay Burak Özkan, memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen resmi tören sonrasında Kayseri'ye nakledilen ve ardından memleketi Niğde'ye getirilen şehit Özkan'ın naaşı, Selçuklu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Evli ve iki çocuk babası şehit Özkan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri eşliğinde toprağa verildi.

Şehit eşi Tuğba Özkan, eşinin tabutuna sarılarak, "Sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile diğer protokol üyeleri, şehit ailesine başsağlığı diledi. Düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Cahit Çelik, siyasi parti milletvekilleri ve temsilcileri ile kent yönetimi katılım sağladı.

