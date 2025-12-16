Serebral palsi hastası Tuğba Ateş'in hayali gerçek oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı istikametinde özel ihtiyaçlı bireylere yönelik örnek bir çalışmaya daha imza attı. Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından 23 yaşındaki serebral palsi hastası Tuğba Ateş'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü gönüllülerinin de katılım sağladığı ziyaret kapsamında, Tuğba Ateş'e tekerlekli sandalye hediye edilirken, Kızılay tarafından da kıyafet desteğinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Bilal Çilkaya; üniversite olarak yalnızca akademik alanda değil, sosyal sorumluluk alanında da aktif bir rol üstlendiklerini vurguladı. Çilkaya, "Tuğba kardeşimizin yanına gelerek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kızılay'ın kıyafet hediyelerini getirdik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem Tuğba kardeşimizi ziyaret etmek, hem onun ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak hem de ailesine moral vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Bu tür sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Dr. Çilkaya, dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olmayı amaçladıklarını dile getirdi. İlerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle sahada olacaklarını ifade eden Çilkaya, "Özel ihtiyaç durumundaki kardeşlerimize olabildiğince destek sağlayarak onların hayatlarına dokunmak, moral olmak istiyoruz" dedi. - NİĞDE