NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN ENGELLİLER İÇİN ÖNEMLİ PROTOKOL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında engelli bireylerin eğitim ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Türkiye Beyazay Derneği adına ise Dernek Genel Başkanı Lokman Ayva imzaladı. Protokol kapsamında; ortak eğitim programları, farkındalık çalışmaları ve istihdam projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Protokolle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuyla toplumsal katkı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal yaşam inşa etmenin önemine vurgu yapan Rektör Uslu; "Türkiye Beyazay Derneği ile imzaladığımız bu protokol, engelli bireylerin eğitimden istihdama kadar her alanda desteklenmesini sağlayacak önemli bir adım. Bu iş birliğinin, engelli bireyler için yeni kapılar açacağına inanıyorum" dedi. - NİĞDE