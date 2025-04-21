Niğde Okullarında İklim Dostu Eğitim Projesi Uygulanıyor

Niğde'deki okullarda iklim dostu proje

Çocuklar yağmur suyu hasadı ve kompostla tanışıyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi' projesi kapsamında, kasaba okullarında çocuklara yağmur suyu hasadı ve kompost eğitimi veriliyor.

Eğitimlerin ardından okul bahçelerine uygulama alanları kurularak, öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökmesi sağlanıyor. Öğrenciler proje kapsamında verilen eğitimlerde önce kompost yapımını öğreniyor, ardından hazırladıkları kompostları okul bahçesinde kurulan alanlara uyguluyor. Bu bahçeler, yağmur suyu hasadı ile sulanarak döngüsel bir tarım modeli sunuyor. Eğitimlerle birlikte hem çevre bilinci kazandırılıyor hem de su ve toprak verimliliği konusunda farkındalık oluşturuluyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci; eğitimlerde kompostun çevreye ve ekonomiye olan katkılarını anlatırken eğitime katılan çocuklara iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

"Her okul bahçesi sürdürülebilir bir model olabilir"

Prof. Dr. Deveci yürütülen çalışmaları şu sözlerle özetledi; "Çocuklara kompostun ne olduğunu, neden karton serdiğimizi, dalların önemini ve doğal gübrenin ne olduğunu anlatıyoruz. Sonra okul bahçesinde hep birlikte uygulama yapıyoruz ve bu bahçeyi yağmur suyu ile nasıl sulayabileceğimizi gösteriyoruz. Çocuklardan bu bahçelere sahip çıkmalarını, orada yetiştirdikleri ürünleri bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Bu bahçeler bir okul için sürdürülebilirlik adına verilebilecek en güzel hediyedir."

Deveci, çocuklara verilen bu eğitimlerin onların gelecekteki meslek seçimlerine dahi etki edebileceğini vurgulayarak, bu bilgilerin ailelere aktarılmasıyla farkındalığın geniş çevrelere yayılacağını ifade etti. Yağmur suyu hasadı sistemlerinin aslında her evde kolayca uygulanabileceğini belirten Deveci; "Binaların çatılarında bulunan yağmur suyu savaklarından suyun toplanarak bir depoda biriktirilmesi, ardından filtrelenerek farklı alanlarda kullanılması oldukça basit ve düşük maliyetli bir sistem. Bu sistemin özellikle kırsalda her evde, hatta şehirdeki binalarda bile uygulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Proje ile çevre dostu bir yaşam tarzı hedefleniyor

Projeyle sadece çocuklara değil, kırsal kesimde yaşayan kadınlara da çevre dostu bir yaşam tarzı kazandırılmaya çalıştıklarını söyleyen Deveci, verilen eğitimlerde doğal gübre üretimini öğrenen çocuklar ve kadınların bu sayede enerji verimliliğini, su ve toprak gibi doğal kaynakların korunmasını öğrendiğini belirtti. Prof. Dr. Deveci; "Tüm okullarda bu eğitimler verilse, bahçelerde yağmur suyu toplansa, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılsa hem enerji verimliliği sağlanır, su ve toprak korunur hem de her okul sürdürülebilir bir model haline gelebilir" dedi.

Verilen teorik eğitimin ardından kompost yapımını ve yağmur suyu hasadı yöntemlerini öğrenen öğrenciler, okullarının bahçelerinde uygulama gerçekleştirdi.