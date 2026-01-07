Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan ve 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde Valisi değişti.

Kararname kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği'ne atanırken, Niğde'nin yeni valisi Nedim Akmeşe oldu.

Niğde Valiliği'ne atanan Nedim Akmeşe kimdir ?

Nedim Akmeşe, 1980 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Sinop'un Gerze ilçesinde, orta öğrenimini Samsun'da tamamlayan Akmeşe, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak, 2005 yılında Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Kamu görevleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Kaymakam Vekilliği yapan Akmeşe, 2006-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amacıyla gönderildiği İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi aldı. 2008 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesine kaymakam olarak atanan Akmeşe, ardından Elazığ'ın Ağın ve Van'ın Gevaş ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Akmeşe, 2017 yılında Daire Başkanı, 2019-2023 yılları arasında ise Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Akmeşe, 17 Ekim 2023 tarihli ve 2023/465 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Nedim Akmeşe, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - NİĞDE