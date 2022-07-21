Niğde haber | Niğdeli Pideci: "Enflasyona Göre Hareket Edersek, Pide 60-70 Liradan Aşağı Olmayacak.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de pideci İzzet Günay, "enflasyona göre hareket edersek, pide fiyatı yükselecek, 60-70 liradan aşağıya olmayacak. Bu sefer de halk yiyemeyecek. İşler düşecek. İşler düştüğü zaman da elemanlara yansıyacak. İşten çıkarma zorunluluğu olacak. İster istemez eleman sayısı da azalacak, bu herkese yansıyacak" dedi.

Niğde'de pidecilik yapan İzzet Günay, ürünlerinin fiyatlarına enflasyon oranında zam yapmaları durumunda neler olacağını anlattı. Pide yapmak için kullandıkları ürünlerin fiyatlarındaki artışı aktaran Günay, şunları söyledi:

"Geçen sene unumuz 160-170 liraydı bir çuval unumuz şu anda 550-580 lira yani yüzde 300- 350 zam geldi. Kıymayı biz geçen sene 60 liraya alıyorduk, 130-140 lira. Paket kutularımız diyelim 60 kuruştu o zamanlar, şimdi 3 lira. Her şeye yüzde 200- 300 zam geldi.

Bizim fiyatlara da gelince geçen sene bizim fiyatlarımız 20-25 liradan başlıyordu. Şimdi 40 lira. Gelen zamlara bakacak olsan tek porsiyon sattığımız etli ekmek 50-60 liradan aşağıya olmaması lazım. Ama biz bunu yüzde on yüzde beş arttırım yaparak 40 liraya denkledik. Hem halk sebeplensin hem biz sebeplenelim hem işimiz yürüsün hem alım gücü düşmesin diye.

"HERKESİN ALIM GÜCÜNE GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

Durumu iyi olan var, olmayan var, yemek isteyip alamayan var. Biz diyoruz ki elit kesim de yesin, orta kesim de yesin, alt kesim de yesin; herkes sebeplensin.

Niğde'de bu işi tek yapıyoruz, başka etli ekmek salonu yok. Tek olduğumuz için de biz herkese hitap etmek istiyoruz durumu iyi olan da olsun alt kesim de olsun. Yüzde yüz olmasa bile yüzde seksen zam geldi. Yapmak zorunda da kalıyorsun. Bazen tepki görüyoruz, 'durmadan zam geliyor.' O da bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı oluyor. Mecbur yapmak zorunda kalıyorsun. Ama elimizden geldiği kadar minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz hem halk rahatsız olmasın hem biz rahatsız olmayalım herkesin alım gücüne göre hareket ediyoruz.

"ZAMLARA GÖRE HAREKET EDERSEK HALK PİDE YİYEMEYECEK"

Enflasyona göre, gelen zamlara göre hareket edersek, o zamları biz koyduğumuz zaman pide fiyatı yükselecek 60-70 liradan aşağıya olmayacak. Bu sefer halk da yiyemeyecek. Yiyemeyeceği için de işler düşecek, işler düştüğü zamanda elemanlara yansıyacak. Elemanlara yansıdığı zaman, mecbur işten çıkarma zorunluluğu olacak. Çünkü kazanmadıktan sonra, iş olmadıktan sonra hareket olmadığı zaman iş potansiyeli düştüğü zaman ister istemez eleman sayısı da azalacak. Bu herkese yansıyacak yani.

Geçen sene biz odunun tonunu 800 liraya alıyorduk şimdi 2300-2500. Yerine göre değişiyor. Yani yüzde 200-300 zam geldi. Elemanlar desen asgari ücrete zam geldi. Zam yapmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer de unun, odunun, etinin, sebze bunların maliyeti de yüzde 300 zam olduğu için mecbur kalıyorsun. Biz de onları düşünerek zam yapıyorsun. Olan yine bize oluyor. Biz aynı işi yapıyoruz kazanç yok fiyat artışlarından dolayı zammı da uygulayamıyoruz."

ANKA / Yerel