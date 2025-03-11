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Niğde'den İstiklal Marşı Projesi: Yedi Bölge, Tek Ses

Niğde'den İstiklal Marşı Projesi: Yedi Bölge, Tek Ses
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Niğde'de görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu'nun koordinatörlüğünde 'Yedi Bölge, Tek Ses: İstiklal Marşı' projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler, bulundukları şehirlerde İstiklal Marşı'nı okuyarak milli birlik ruhunu sergiledi.

Niğde'de görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu'nun koordinatörlüğünü üstlendiği 'Yedi Bölge, Tek Ses: İstiklal Marşı' projesi, Türkiye'nin yedi bölgesindeki on şehirde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, öğrenciler bulundukları şehirlerde çektikleri videolar aracılığıyla İstiklal Marşı'nı okudu ve milli birlik ruhunu gönüllerden ekrana taşıdı. Mihraç Kulu, projenin hayata geçirilmesi için Türkiye genelindeki meslektaşlarıyla iletişime geçerek büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla gerçekleşen çalışma, öğrencilere milli marşını okumanın gururunu ve heyecanını yaşatırken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı. Projeye Muğla ve Isparta'dan Bilal Baysan, Kocaeli'den Arzu Sune, Osmaniye'den Ebrar Cihangir Alagöz, Ankara'dan Dilek Mencik, Gaziantep'ten Ziya Sansur, Bitlis Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir öğretmen, Bingöl'den Baran Tigan ve Ordu'dan Hatice Engür katıldı.

Mihraç Kulu, projeye verdikleri destek için öğretmen arkadaşlarına, velilere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu anlamlı projede emeği geçen herkese minnettarım. İstiklal Marşı'mız, bağımsızlığımızın ve milli birlik ruhumuzun en güzel ifadesidir. Öğrencilerimizin bu coşkuya ortak olması bizi gururlandırdı" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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