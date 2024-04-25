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Niğde'deki Aile Sağlığı Merkezi'nde Engelli Asansörü Sorunu

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Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 61 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin engelli rampası olmadığı gibi engelli asansörünün de hizmet vermemesi, muayeneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 61 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin engelli rampası olmadığı gibi engelli asansörünün de hizmet vermemesi, muayeneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, 61 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin olduğu binadaki asansörün bir süredir çalışmadığını dile getirerek, yetkililerin uzun süredir devam eden soruna çözüm bulmalarını istedi. Yaşlı, engelli ve çocuk arabası kullananlar engelli rampası olmayan binada asansörü de kullanamadıkları için merdivenlerden inip çıkmak zorunda kalıyor.

Sağlık merkezine bir yıldır tedavi için geldiğini söyleyen Hatice Dere, dizlerinden 7 Mayıs'ta protez ameliyatı olacağını söyleyerek, "O kadar zorlanıyoruz ki. Ben görüyorum benden daha yaşlı olanlar var. Bebekli anne ve bebek arabalı anneler var, yaşlılar var. Bizler engelli olarak bu merdivenleri çıkmakta zorlanıyoruz. Burada asansör var ama önünde koskocaman bir taş koymuşlar. Asansör arızasının yapılamayacak bir durumu yok. Hepimizin evinde asansör var. Bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Büyüklerimizden ve yetkililerden biran önce çözüm bulmalarını istiyoruz. Ben de buradaki hastaların sözcüsü olarak, benim gibi engelli hastalarla rahatça tedavi olup evlerimize dönmek istiyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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