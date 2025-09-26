Haberler

Niğde'de Öğrenci Servisi Yokluğu Aileleri Zorda Bıraktı

Niğde'de Öğrenci Servisi Yokluğu Aileleri Zorda Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde öğrenci sayısının azlığı nedeniyle servis aracı gönderilmemesi, ailelerin çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmek zorunda kalmalarına yol açtı. Aileler, bu durumdan şikayetçi ve servis talep ediyor.

Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde öğrenci sayısının az olması nedeniyle servis aracı gönderilmediği için bazı aileler çocuklarını kendi imkanlarıyla okula götürürken, kimi öğrenciler ise bisikletle okul yolunu kat etmek zorunda kalıyor.

Aileler yaşanan durumdan şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Biz mahallemize servis istiyoruz. Parası ne kadarsa vermeye hazırız ama çocuklarımız hasta oluyor. Bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı da öğrenciler için elinden geleni yapacağını belirterek, yetkililere seslendiğini ve Fertek'e öğrenci servisi gönderilmesi için girişimlerde bulunduğunu aktardı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epilepsi krizi taklidi yaparak dilenen şahıs otobüsten atıldı

Yaptığı hareketi görünce yakasından tutup otobüsten attılar
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.