Niğde'de Öğrenci Servisi Yokluğu Aileleri Zorda Bıraktı

Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde öğrenci sayısının az olması nedeniyle servis aracı gönderilmediği için bazı aileler çocuklarını kendi imkanlarıyla okula götürürken, kimi öğrenciler ise bisikletle okul yolunu kat etmek zorunda kalıyor.

Aileler yaşanan durumdan şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Biz mahallemize servis istiyoruz. Parası ne kadarsa vermeye hazırız ama çocuklarımız hasta oluyor. Bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı da öğrenciler için elinden geleni yapacağını belirterek, yetkililere seslendiğini ve Fertek'e öğrenci servisi gönderilmesi için girişimlerde bulunduğunu aktardı. - NİĞDE