Niğde'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Şenliği düzenlendi.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şenliğe Niğde Valisi Cahit Çelik eşi Nermin Çelik koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Şenlikte koruyucu aileler çocuklarla beraber oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Niğde Valisi Cahit Çelik, koruyucu ailelere teşekkür ederek istenilen şartları uygun olan herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.

Düzenlenen şenlikte Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal tarafından ise Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ailelere gönderilen tebrik kartları verdi. Niğde genelinde 48 ailenin 61 çocuğa koruyucu aile olduğunun belirtildiği şenlikte koruyucu aile olmanın şartları da açıklandı. Niğde'de 48 çocuğun koruyucu ailelerin yanında güven ve sevgi dolu bir ortamda büyüdüğü, koruyucu aile olabilmek için evli veya bekar olmanın önemli olmadığı vurgulandı.

Koruyucu aile olmak için en az ilkokul mezunu olmak, düzenli bir gelire sahip olma, zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlık durumunun yerinde olması, adli sicil kaydının temiz olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Koruyucu aile olmak isteyenler ve daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bilgi alabileceği belirtilirken başvuruların uzmanlar tarafından değerlendirildiği, uygunluk denetimleri yapıldıktan sonra, koruyucu aile adaylarına gerekli eğitimler verildiği ifade edildi. - NİĞDE