Niğde'de aç kalan kurtlar köye indi

Niğde'de kırsalda yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı Yeşilburç köyünde, gece saatlerinde aç kalan kurtlar yemek bulmak için köy içine kadar indi. Yerleşim yerinde bir süre yiyecek arayan iki kurt, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Kurtlar, köy muhtarlığının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı