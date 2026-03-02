Niğde'de aç kalan kurtlar köye indi
Niğde'nin Yeşilburç köyünde aç kalan kurtlar, gece saatlerinde yerleşim yerine inerek yiyecek aradı. O anlar köy muhtarlığının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Niğde'de kırsalda yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkeze bağlı Yeşilburç köyünde, gece saatlerinde aç kalan kurtlar yemek bulmak için köy içine kadar indi. Yerleşim yerinde bir süre yiyecek arayan iki kurt, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Kurtlar, köy muhtarlığının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı