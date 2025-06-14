Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıldönümü Kutlandı

Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıldönümü Kutlandı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümünü törenlerle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ıncı kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186'ıncı yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumun ardından program Jandarma birimlerine ait stantların ziyaret edilmesi ile devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ömer Halisdemir Meydanı'nda açılan stantlarda vatandaşlara jandarma birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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