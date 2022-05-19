Niğde'de Etkili Olan Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de Etkili Olan Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı

ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
 - Güncelleme:

Niğde'de etkili olan sağanak yağış sonrası Dündarlı Kasabasında dereler taştı, sele neden oldu. Aynı zamanda Niğde-Çiftlik dağ yolu mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de etkili olan sağanak yağış sonrası Dündarlı Kasabasında dereler taştı, sele neden oldu. Aynı zamanda Niğde-Çiftlik dağ yolu mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Niğde'nin Dündarlı Kasabasında başlayan sağanak yağış sonrası dere yatakları taşması sele neden oldu. Arazide ise vatandaşların zararının olup olmadığı incelemeler sonrası belli olacak. Yine Niğde-Çiftlik Karayolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan sis sonrası görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

ANKA / Enes Can Özmen - Yerel

Dündarlı, Niğde, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title