Niğde'de Etkili Olan Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de etkili olan sağanak yağış sonrası Dündarlı Kasabasında dereler taştı, sele neden oldu. Aynı zamanda Niğde-Çiftlik dağ yolu mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Niğde'nin Dündarlı Kasabasında başlayan sağanak yağış sonrası dere yatakları taşması sele neden oldu. Arazide ise vatandaşların zararının olup olmadığı incelemeler sonrası belli olacak. Yine Niğde-Çiftlik Karayolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan sis sonrası görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.