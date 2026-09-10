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Niğde’de engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye desteği

Niğde’de engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye desteği
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Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve hareket özgürlüklerini artırmak amacıyla Niğde’ye 21 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.

Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve hareket özgürlüklerini artırmak amacıyla Niğde'ye 21 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.

Niğde Valiliği himayesinde hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen 21 adet uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Hayırsever iş insanı Zeki Türkeş tarafından sağlanan akülü araçlar için Niğde Valiliği koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan taramanın ardından belirlenen vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyeleri düzenlenen programla teslim edildi.

Programda vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yapılan desteğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Akmeşe, "Bugün vatandaşlarımızı bu şekilde güler yüzlü görüyoruz, biz bundan son derece mutluyuz. Engelli vatandaşlarımızın akülü araç ihtiyacını karşılamak üzere hayırseverimiz Zeki Türkeş, sağ olsun, ilimize 21 adet akülü araç desteğinde bulundu. Biz de yaptığımız tarama sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyerek araçların dağıtımını gerçekleştirdik. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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