Niğde'de 57 kişilik temizlik işçisi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde alacağı 42 bin 500 kişilik personel kapsamında Niğde için belirlediği 57 temizlik işçisi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvurdu. İş başvurusu yapmak binlerce vatandaşın akın ettiği İŞKUR önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu.

Sağlık Bakanlığı, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli ve bin 183 sözleşmeli işçi olmak üzere toplamda 42 bin 500 personel alacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda, Niğde için 57 kişilik temizlik işçisi kadrosu belirledi.

BAŞVURANLARDAN 5 BİNE YAKINI ÜNİVERSİTE MEZUNU

"İŞSİZLİK SORUNU TÜİK'İN AÇIKLADIĞI VERİLERDEN BÜYÜK"

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 57 kişilik kadro için 12 bin 499 kişinin başvurmasının, işsizlik sorununun TÜİK'in açıkladığı verilerden büyük olduğunu gösterdiğini söyledi.

"YÜZDE 10,2'LİK İŞSİZLİK ORANI GERÇEKLERİ YANSITIYOR MU?"

Adem, şöyle konuştu; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 57 kişilik işçi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvuru yapmış, İŞKUR üzerinden. Bunların 4 bin 75 tanesi üniversite mezunu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 10,2'lik işsizlik oranı acaba gerçekleri yansıtıyor mu? TÜİK yüzde 10,2 olarak açıkladı ama gerçekler bunları göstermiyor. O 57 kişilik işçi kadrosuna 12 bin 499 kişinin başvurması, Niğde gibi bir ilde sorunların büyük olduğunu gösteriyor, işsizlik konusunda."