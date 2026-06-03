Haberler

Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 406 vatandaşa bilgilendirme

Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 406 vatandaşa bilgilendirme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Emniyeti, 18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle 12 etkinlik düzenleyerek 1406 vatandaşı uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 12 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde 1406 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin şekilde sürdürülebileceği ifade edilerek bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polis oğlunu böyle öldürdü! Şarjör bitene kadar ateş etti
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu