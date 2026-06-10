Niğde Adliyesi'nde Uzlaştırmacılar Günü kutlandı

01 Haziran Uzlaştırmacılar Günü, Niğde Adliyesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, uzlaştırmanın adalet sistemindeki önemli rolüne dikkat çekti. Süren, uzlaştırmanın yalnızca hukuki süreçleri sonlandıran bir mekanizma olmadığını, aynı zamanda mağdurun zararının giderilmesine, taraflar arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk ise uzlaştırma kurumunun adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına katkı sağladığını belirterek, taraflar arasında diyalog ve anlayışı güçlendiren önemli bir çözüm yöntemi olduğunu vurguladı.

Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yenigün de konuşmasında, uzlaştırmanın toplumsal barış ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, özveriyle görev yapan uzlaştırmacılara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda 2025 yılında en fazla uzlaştırma sağlayan uzlaştırmacılara plaketleri takdim edilirken, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı