Nevzat Bozkuş'tan KKDGC'ye ziyaret - Haberler

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Nevzat Bozkuş'tan KKDGC'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevzat Bozkuş'tan KKDGC'ye ziyaret

Kars Belediyesi eksi Başkanı Nevzar Bozkuş, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC)'yi ziyeret ederek Harmankaya ve yönetimiyle bir araya geldi.

Kars Belediyesi eksi Başkanı Nevzar Bozkuş, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC)'yi ziyeret ederek Harmankaya ve yönetimiyle bir araya geldi.

Kars'ta bir dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve aşta alt yapı olmak üzere bir çok projeyi hayata geçiren Kars'a çok güzel bir Belediye Hizmet Binası kazandıran Bozkuş, Başkan Harmankaya'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Harmankaya ile birlikte KKDGC'nin farklı bir ivme kazandığına dikkat çeken Bozkuş, Harmankaya'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yargıç Harmankaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin ve meslektaşlarının sorunlarını her zaman gündeme taşımak adına çalışmalarına aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Çayların yudumlandığı ziyarette Kars konuşuldu. Bozkuş, daha sonra KKDGC'den ayrıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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