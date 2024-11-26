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NEVÜ ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Denetimli Serbestlik Protokolü

NEVÜ ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Denetimli Serbestlik Protokolü
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, suç işlemeyen bireylerin topluma kazandırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlama hedeflerini içeriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında; eğitim ve iyileştirme, çocuklara yönelik ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve AR-GE, personele ve koruma kurullarına yönelik faaliyetler, sosyal, kültürel ve kamuya yararlı çalışmalara yönelik faaliyetler yapılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ve NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile Nevşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak'ın hazır bulunduğu imza töreninde protokole Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı adına Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Onur Küçükkaraca ile birlikte imza atan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokolün her iki kurum için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin; kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalarla yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi planlanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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