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Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Derneği Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Derneği Ziyaret Etti
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ni ziyaret ederek çocuklarla birlikte çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ni ziyaret etti.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından düzenlenen programa katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan burada çocuklar ile birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Vali Fidan öğrencilerle birlikte hem vitray hem de keçe pano atölyesini deneyimledi. Hazırlanan programda gönüllü eğitmenlerle vitray atölyesi, keçe pano atölyesi, dans atölyesi gibi atölye çalışmaları yapıldı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi çocuk gelişimi bölümünde eğitim gören gönüllü öğrenciler animasyon kıyafetleri ile çocuklarla dans etti. Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği Koordinatörü Esmanur Yalçınkaya'dan derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Fidan, Kapadokya bölgesinde bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nin çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk da eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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