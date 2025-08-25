Nevşehir'de Yumurtadan 4 Ayaklı Civciv Çıktı

Nevşehir'de Yumurtadan 4 Ayaklı Civciv Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 20 yıldır civciv üretimi yapan İskender Çelik'in kuluçka makinesinden çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşırttı. Çelik, bu durumu ilk kez yaşadığını belirtirken, civcivin diğer civcivlerle sağlık açısından farkı olmadığını ifade etti.

Nevşehir'de yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında yaşayan İskender Çelik'in kuluçka makinesinden çıkan civciv, görenleri şaşkına çevirdi. 20 yıldır civciv üretimi yaptığını söyleyen Besici İskender Çelik; "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Bu civciv de diğerleri gibi 21 günde çıktı. Herhangi bir sağlık sorunu yok. 4 ayağı var. Diğer civcivlerle arasında boy ve ebat olarak hiçbir fark yok. Görünce çok şaşırdık" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.