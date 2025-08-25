Nevşehir'de yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında yaşayan İskender Çelik'in kuluçka makinesinden çıkan civciv, görenleri şaşkına çevirdi. 20 yıldır civciv üretimi yaptığını söyleyen Besici İskender Çelik; "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Bu civciv de diğerleri gibi 21 günde çıktı. Herhangi bir sağlık sorunu yok. 4 ayağı var. Diğer civcivlerle arasında boy ve ebat olarak hiçbir fark yok. Görünce çok şaşırdık" dedi. - NEVŞEHİR