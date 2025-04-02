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Nevşehir'de Yamaçlardan Düşen Kayalar Kara Yolunu Kapatma Tehlikesi Oluşturdu

Nevşehir'de Yamaçlardan Düşen Kayalar Kara Yolunu Kapatma Tehlikesi Oluşturdu
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yamaçlardan kopan dev kaya parçaları, kara yoluna düşerek endişelere yol açtı. Neyse ki, olay anında yolda araç olmaması büyük bir faciayı önledi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Nevşehir'de yamaçlardan kopan kaya parçalarının kara yoluna düşmesi endişe oluşturdu.

Olay, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Tilköyü-Kayseri Soğanlı yolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında bulunan kara yoluna düşen dev kaya parçaları yürekleri ağza getirdi. Kış aylarında donma nedeniyle gevşeyen kaya parçaları bölgede etkili olan fırtına ve yağış nedeni ile koparak kara yoluna düştü.

Kayaların düştüğü esnada yoldan geçmekte olan herhangi bir aracın olmaması, bir facianın önüne geçmiş oldu.

Yoldan geçen vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yeniden araç geçişine izin verildi.

Yetkililer, yağışların etkili olduğu bu günlerde şoförlerin dikkatli olmasını istedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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