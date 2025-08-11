Nevşehir'de Su Kuyusuna Düşen Tilki Kurtarıldı

Nevşehir'in Göre kasabasında su kuyusuna düşen bir tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, tilkiyi kuyudan çıkararak doğal yaşamına geri döndürdü.

Nevşehir'de su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Merkeze bağlı Göre kasabası Oylu mevkiinde meydana geldi. Kuyudan gelen sesleri duyan vatandaşlar; mahsur kalan bir tilkiyi fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tilkinin bulunduğu noktayı tespit eden itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek özel yakalama aparatıyla tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Bir süredir kuyuda mahsur kaldığı belirlenen tilkinin bitkin düştüğü görüldü.

Düştüğü kuyudan çıkarılan tilki, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşama salındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
