Nevşehir'de Köy Yolları Konforlu Hale Getiriliyor

Nevşehir İl Özel idaresi, köyleri daha yaşanılabilir bir hale getirmek için köy yollarını daha konforlu hale getiriyor.

Nevşehir İl Özel idaresi, il genelinde bulunan 153 köyü daha yaşanılabilir kılmak için kolları sıvadı. Bu çerçevede Acıgöl'e bağlı Boğaz, Özyayla, İcik ve Karacaören köylerinde çalışma yapan ekipler, ilk olarak bölgeye şantiye kurdu. Şantiyenin kurulumunun ardından 15 kişilik ekiple, çalışmaya başlayan Nevşehir İl Özel İdaresi, bozuk yolları onarıyor ve aşınan yollarda sati kaplama çalışması yapıyor. 4 köyü birbirine bağlayan 11 kilometrelik yolda sati kaplama çalışması yapan ekipler, yolları daha konforlu hale getirmek için var güçleriyle çalışıyor.

Köy sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. - NEVŞEHİR