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Nevşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Yol Temizleme Çalışmaları Başladı

Nevşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Yol Temizleme Çalışmaları Başladı
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Nevşehir İl Özel İdaresi, devam eden kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yol temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler, kapanan köy yollarını açarak yolda kalan araçlara yardım ediyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi, gece başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı nedeniyle sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmalarına başladı.

Nevşehir'de günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı il genelinde etkisini sürdürüyor. Karla mücadele çerçevesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan İl Özel İdaresi de sabah 05.30 itibariyle yollarda çalışmalarına başladı. Kapanan köy yollarını açarak trafik akışını sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçlara da yardım ederek kurtardı. Karla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle açılan yolların tekrar kapanması karla mücadele çalışmasını olumsuz yönde etkilese de ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışıyor.

Ayrıca yol yapım çalışması süren Avanos-Göreme bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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