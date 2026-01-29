Haberler

Nevşehir'de suç oranları düştü, operasyon ve denetimler arttı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, il genelinde güvenlik güçlerinin çalışmaları neticesinde suç oranlarının yüzde 12 azaldığını, aydınlatılan olay oranının ise yüzde 99 olduğunu açıkladı. Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda önemli başarılar elde edildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ; 2025 yılına ait güvenlik verilerini kamuoyu ile paylaştı. İl genelinde görev yapan bin 625 emniyet ve bin 109 jandarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 734 güvenlik görevlisinin çalışmalarıyla suç oranlarında yüzde 12 düşüş sağlanırken, meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatıldığı bildirildi.

Yıl boyunca yürütülen 138 projeli çalışma kapsamında 642 kişi gözaltına alındı, 193 kişi tutuklandı, 78 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 11 oranında azalma yaşandı. Hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucunda evden hırsızlıkta yüzde 24, işyerinden hırsızlıkta yüzde 25, motosiklet hırsızlığında yüzde 57, oto hırsızlığında yüzde 30, otodan hırsızlıkta ise yüzde 71 oranında düşüş sağlandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda toplam 2 bin 547 kişi yakalanırken, 333 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 315 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Terör, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadelede operasyon sayılarında artış yaşandı. Narkotik operasyonlarında tutuklu sayısı geçen yıla göre yüzde 42 artarken, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik operasyon sayısı yüzde 170 yükseldi. Trafik denetimlerinde 1 milyon 109 bin araç kontrol edilirken, 192 bin 614 araca işlem yapıldı. Ancak yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında artış yaşandı.

Vali Ali Fidan, yıl boyunca terör, siber suç, uyuşturucu, dolandırıcılık, KADES ve trafik güvenliği konularında 600 binden fazla vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
