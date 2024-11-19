Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Erzincan'da Görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri kıyısında nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Fırat Nehri kenarında görüntülendi. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.