Neşetiye Mahallesi'ne Yeni Tren Garı Yapılıyor

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'ne tren garı yapılmasıyla mahalle sakinleri, artık Germencik ve Ortaklar'a gitmek zorunda kalmadan trene binebilecekler. Muhtar Halitoğlu'nun girişimleri sonucu gerçekleşen proje, ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.

Neşetiye Mahalle Muhtarı Murat Halitoğlu, 8 ay önce İzmir Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü'ne gidip mahallesinde trenlerin durmasını istedi.

Neşetiye Mahalle Muhtarı Murat Halitoğlu, 8 ay önce İzmir Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü'ne gidip mahallesinde trenlerin durmasını istedi. Muhtar Halitoğlu'nun talebine İzmir Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü'nden olumlu yanıt geldi. Yıllar önce trenin durduğu ama daha sonra yolcu alımının sonlandırıldığı Neşetiye Mahallesi'ne yeni bir gar yapılmaya başlandı. Garın 80 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde trenlerin yolcu indirip bindireceği şekilde yapılmaya başlandı.

Mahallesine yapılacak garın ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağını kaydeden Muhtar Halitoğlu, "Üç ay önce İzmir Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü'ne mahallemizde trenin durması için başvurdum. Mahallemiz Ortaklar'a 3 kilometre, Germencik ilçesine 5 km uzaklıkta. Mahalle sakinlerimiz il merkezine, İzmir veya Denizli'ye gitmek istediklerinde iki minibüs ile Germencik ilçesine veya Ortaklar Mahallesi'ne gidiyor. Mahallemize, Devlet Demiryolları tarafından gar yapımına başlandı. Artık öğrenciler, hastalar, çalışanlar ve vatandaşlarımız mahallemizde trene binip istedikleri yere rahat gidebilecek. Bu hizmetten dolayı bütün yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Neşetiye mahallesinde doğup büyüyen 72 yaşındaki Mahmut Küçük, "Çok eskiden yani benim çocukluğumda tren duruyordu burada. Sonra kaldırıldı. Bizim köyümüz çok göç aldı. Mahallemizin nüfusu bayağı arttı. Yol paraları çok pahalı. Burada trenin durması çok güzel bir şey. Sağ olsun muhtarımız bu iş için bayağı uğraştı. Bu hizmeti buraya getiren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahallelerine çok güzel bir hizmetin kazandırıldığını kaydeden Vahap Aydemir, "Trene binmek için ya Ortaklar'a ya da Germencik ilçesine gidiyorduk. Buradan oraya gitmek için minibüs parası ödüyorduk. Şimdi bu gar yapılırsa artık minibüs parası vermeyeceğiz. Buradan binip istediğimiz yere daha kısa sürede gidebileceğiz. Allah razı olsun muhtarımızdan ve büyüklerimizden." diyerek yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Neşetiye mahallesindeki tren garının en kısa sürede yapılıp vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
