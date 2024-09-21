Nemrut Dağı'nda Kedi ve Tilkinin Yemek Mücadelesi

Nemrut Dağı'nda kedi ile tilkinin yemek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçi karşılama tesisinde kedi ve tilkinin aynı kaptaki yemek mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçi karşılama tesisinde kedi ve tilkinin aynı kaptaki yiyeceği paylaştı. Ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı. Ziyaretçi karşılama bahçesinde evcil kedi ve doğada yaşayan tilkinin mücadelesini görenler hemen telefonlarına sarılıp o anları kayda aldı.

Sonbaharda yiyecek bulmak için ayı yavrularının da karşılama tesisi bahçesine sık sık ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren çalışan Mustafa Bayram, "Burası Kommagenelilerin birlikte yaşadığı topraklar. Evcil veya yabani hayvanlar birlikte yiyeceklerini kavga etmeden paylaşıyor" dedi.