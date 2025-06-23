Nemrut Dağı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Nemrut Dağı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı, hafta sonu yaklaşık 4 bin turisti ağarladı. Ziyaretçiler, gün doğumu ve batımında eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl on binlerce turisti ağırlayan Nemrut Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı, Cumartesi ve Pazar günü yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında eşsiz bir manzara sunan Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler, Kommagene Krallığı'ndan kalan dev heykeller görenleri adeta büyüledi.

Nemrut'a sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan turistler, zirveye yürüyerek çıktı. Güneşin doğuşunu zirveden izleyen kalabalık, o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Gün batımı saatlerinde ise zirve yine dolup taştı.

Turistlerden bazıları ilk kez geldiklerini belirterek bu eşsiz manzarayı herkese tavsiye ettiklerini söyledi. Bazı ziyaretçiler ise her yıl geldiklerini ve her gelişlerinde farklı duygular yaşadıklarını dile getirdi. Turistler, herkesi bu tarihi ve doğal güzelliği yerinde görmeye davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlaması kabusa dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı

Şampiyonluk kutlaması kabusa dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.