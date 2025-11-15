Nemrut Dağı'na Mevsimin İlk Karı Yağdı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Adıyaman'daki devasa heykeller kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler sergiliyor.
Adıyaman'daki dünyaca ünlü Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller beyaza büründü. Meteorolojinin, sarı kod ile uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na yağan kar ile zirve beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası Nemrut Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel