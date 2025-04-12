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Nemrut Dağı Milli Parkı'nda Yaban Yaşamı Canlanıyor

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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı, tarihi mekanları ziyaret edenlerin yanı sıra yaban yaşamı ile de dikkat çekiyor. Yaban hayatın zenginliği, yapılan koruma planlarıyla gün geçtikçe artıyor. Fotoğraf sanatçısı Bilal Mente, çeşitli hayvanların insanlara daha alıştığını ve bu durumun yaban yaşamı turizmine katkı sağladığını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Nemrut Dağı Milli Parkı alanındaki yaban yaşamı, tarihi mekanları görmeye gelen konukların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Nemrut Dağı Milli Parkı alanındaki yaban yaşam rengarenk görüntüler oluşturmaya başladı. 1988'de Karakuş Tepesi'nden başlayarak Nemrut Dağı'nın kuzeyine kadar olan 38 bin hektarlık alanın Milli Park olarak ilan edilmesi ile başlayan yaban yaşamı koruma planı, yaban hayatın canlandırdığı her geçen gün kendini gösteriyor.

Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatçıları Derneği (NEFSAD) Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Bilal Mente, yaptığı açıklamada, "Nemrut Dağı Milli Parkı alanında dağ keçileri, benekli sırtlanlar, boz ayı, kurt ve tilki gibi hayvanlar artık insanlardan fazla çekiniyorlar. Av yasağı ve yapılan denetimler sonucunda yaban yaşamı turizme önemli katkı sağlayacak duruma gelmiştir" dedi.

Mente, "Güneşin doğuşunu Nemrut'ta izleyen tilkiler, sık sık yolumuza çıkan dağ keçileri, güneşlenen kınalı keklikler objektifime yansıyan bir kaç karedir. Yaban yaşamı izlemek için gelecek sayısız insan var. Tarihi mekanları izlemek için gelenler doğal yabani yaşamın keyfini de yaşayacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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