Nemrut Dağı Kış Aylarında da Turistleri Ağırlıyor

Kommagene Uygarlığının merkezi, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı kış aylarında da turist ağırlamaya devam ediyor.

Yaz aylarında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Adıyaman'da ki Nemrut Dağı, kış aylarında da turistlerin ilgi odağı oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, kar nedeniyle beyaza büründü.

Devasa heykellerin bulunduğu ve kar altındaki Nemrut Dağı, kış aylarında son olarak Taylandlı bir gurubu ağırladı. Nemrut Dağı'na hayran kaldıklarını dile getiren Taylandlı turistler, Nemrut Dağındaki heykellerin muhteşem olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN