Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde Geleneksel Mezunlar Buluşması Yapıldı

Necmettin Erbakan Fen Lisesi 2. geleneksel mezunlar buluşması ve pilav günü yoğun katkılımla gerçekleşti.

Bu yıl 2.'sini düzenlenen geleneksel mezunlar buluşması ve pilav günü etkinliğine mezunlar yoğun ilgi gösterdi. Yurdun dört bir yanından buluşma için gelen mezunlar okul öğretmenleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Organizasyonda emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere teşekkür eden okul müdürü Osman Coşkun, "Bir kez daha gurur duyduğumuz, mezunlarımızla buluşup hasret giderdiğimiz muhteşem bir etkinlik oldu. Daha nicelerinde buluşmak ümidiyle, en seçkin üniversitelerin en seçkin öğrencilerini mezun etmiş olmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha belirtiyoruz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileriyle, öğretmenleriyle, mezunlarıyla büyük bir ailedir" diye konuştu. - ERZURUM