Bilal Erdoğan: 'Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar, biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız ve buna devam edeceğiz'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, siyasete gireceği yönündeki iddialarla ilgili, "Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar. Biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Program daha sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar'ın konuşmalarıyla devam etti.

Video gösteriminin ardından moderatörlüğünü Adem Metan'ın yaptığı "Enerji, Heyecan, Aksiyon" söyleşisine TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'yle birlikte katılan Erdoğan, siyasete gireceği yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine, "TÜGVA'nın açılışlarını Anadolu'nun dört bir yanında yaptık. TÜGVA açılışları için 70 ilden fazla gezdik. Aslında geneldeki tempomuzda böyle. Sorumlu olduğumuz kurulların, sivil toplum kuruluşlarının sayısı da bunu gerektiriyor. Yani sadece bir sivil toplum kuruluşunda görevli olsak haftalık bir toplantımız olur. Bir gün orada geçirirsiniz. Onun dışında işinize gücünüze bakarsınız. Ama ben çok şükür birçok eğitim kurumunda, sivil toplum kuruluşunda mesai yaptığım için fiziken bulunarak işin içinde olarak bunu yapmaya çalıştığım için bu da ciddi bir yük gerektiriyor ve koşturmaca istiyor. Bunu da keyifle yapıyoruz. Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar. Biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah" dedi.

Soru cevap kısmının ardından bazı öğrenciler umre, bisiklet ve tablet gibi hediyelerle ödüllendirildi.

Programından ardından Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR