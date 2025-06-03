Nebi Hatipoğlu Halk Günü'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Nebi Hatipoğlu Halk Günü'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 'Halk Günü' programı kapsamında vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 'Halk Günü' çerçevesinde vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm yollarını değerlendirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Halk Günü' programları sürüyor. Bu çerçevede Milletvekili Hatipoğlu, il başkan yardımcıları ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın taleplerini dinleyip çözüm yollarını istişare eden Milletvekili Hatipoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızın özü milletin ta kendisidir. Kapımız da, gönlümüz de her zaman açık. Daha güçlü bir Eskişehir için; durmak yok, yola devam" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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